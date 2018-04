POZZUOLI – Sono stati presi con le mani nel sacco, all’interno di un’automobile che stavano rubando nel parcheggio di Largo Gerolomini, a Pozzuoli. Così sono finiti nei guai due ladri, arrestati nella notte dai poliziotti di una volante del Commissariato di Pozzuoli, intervenuti a via Napoli intorno alle due. Appena giunti nel parcheggio gli agenti hanno trovato i due mentre rovistavano all’interno di una vettura alla quale era stata forzata una portiera. A quel punto i ladri hanno tentato la fuga ma sono stati bloccati e arrestati. Nella loro auto i poliziotti hanno trovato numerosi oggetti probabili proventi di altri furti messi a segno nella notte. I due, dopo l’arresto in flagranza di reato, saranno processati in giornata con rito direttissimo.