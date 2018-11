POZZUOLI – Ladri di appartamento scatenati a Monterusciello dove due furti sono stati messi a segno in pochi giorni nella “Cooperativa Flegrea ’70”, all’interno di due parchi privati in via Modigliani. Il primo furto è stato messo a segno dopo aver forzato la porta d’ingresso di un’abitazione posta ai piani alti di una palazzina; nel secondo caso, invece, i ladri sono entrati in una casa a pieno terra dopo aver scavalcato la recinzione del giardino, divelto le inferriate e forzato una finestra. In entrambi i casi i “topi di appartamento” hanno approfittato dell’assenza delle famiglie residenti.

I FURTI– Esigui i bottini raccolti durante i due furti, avvenuti nell’arco di una settimana. L’ultimo sarebbe stato messo a segno nella notte tra martedì e mercoledì, scoperto solo in tarda mattinata da un condomino insospettitosi dopo aver notato la cancellata di una finestra divelta. Due furti, avvenuti in pochi giorni, che fanno crescere paura e preoccupazione tra i residenti della zona residenziale delle “cooperative”, già in passato finiti nel mirino dei topi di appartamento.