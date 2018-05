POZZUOLI – Aumenta il numero di agenti in servizio presso il comando di Polizia Municipale di Pozzuoli. Otto nuovi caschi bianchi sono stati assunti a tempo indeterminato, tutti già con esperienza nel corpo e provenienti da altri comandi di Nord, centro Italia e dalla vicina Bacoli. Si tratta di cinque uomini e tre donne, di età compresa fra i 30 e i 42 anni e tutti in possesso di diploma o laurea. Degli otto, cinque hanno già preso servizio nel settore viabilità e sicurezza stradale. Nuove forze che vanno a rimpinguare e ringiovanire l’organico della Polizia Municipale di Pozzuoli -diretto dal maggiore Silvia Mignone- alla vigilia della stagione estiva, da sempre caotica per le serate della movida e il flusso di bagnanti e turisti che, in particolare nei mesi estivi, prendono d’assalto gli arenili di Arco Felice e Lucrino e il porto di Pozzuoli, principale imbarco per le isole del golfo.