POZZUOLI – Stavano per rubare una motocicletta e alla vista di una pattuglia della municipale hanno tentato la fuga in sella ad uno scooter, scontrandosi con l’auto dei caschi bianchi. E’ accaduto in corso Umberto attorno alle 16.

SONO DEL RIONE TRAIANO – Uno dei due ladri è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre il complice si trova attualmente piantonato all’ospedale Santa Maria delle Grazie per una ferita riportata in seguito all’impatto. E’ residente al rione Traiano di Napoli. Seguiranno aggiornamenti.