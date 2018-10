POZZUOLI – Rifiuti non prelevati, lasciati a terra nei giorni previsti per la raccolta. E’ quanto denuncia la direzione del “Centro commerciale San Domenico” di Pozzuoli che punta l’indice contro la società De Vizia e i suoi operatori, “rei” di non rispettare il programma della raccolta come da calendario. «Per non ritrovarci i rifiuti a terra siamo stati costretti a ricavare uno spazio in cui gettarli -spiegano dal centro- e nemmeno serve perchè i camion anche quando entrano la mattina non raccolgono nulla. E ci chiediamo perchè, come mai non vengono rispettati i giorni e gli orari prestabiliti. Cosa c’è dietro a questo comportamento? Durante i numerosi solleciti abbiamo anche proposto alla De Vizia di segnalare e, nel caso, far multare dai vigili le attività che non rispettano tempi e modalità della raccolta. Ma niente, non abbiamo ottenuto nessuna risposta e i rifiuti continuano a non essere prelevati».