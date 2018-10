POZZUOLI – L’Istituto Comprensivo 3 “Rodari Annecchino” di Pozzuoli partecipa anche quest’anno, dopo il successo della prima edizione, alla manifestazione #ioleggoperchè, iniziativa nazionale di promozione della lettura organizzata dall’Associazione Italiana Editori, per promuovere la creazione e lo sviluppo delle biblioteche scolastiche. “Consapevoli dell’importante ruolo educativo a cui è chiamata ogni giorno la nostra Scuola, soprattutto in un quartiere non sempre protagonista di iniziative culturali come Monteruscello, e fermamente convinti dell’importanza di ridare senso e valore alla parola in tutte le sue espressioni, soprattutto quella dei libri, riteniamo utile e necessario sostenere e promuovere questo genere di iniziative che rendono i cittadini adulti, ragazzi e bambini, protagonisti significativi della costruzione della cultura.”

L’EVENTO – Da sabato 20 a domenica 28 ottobre 2018, nelle librerie gemellate con l’IC3, sarà possibile acquistare libri da donare alla biblioteca scolastica della scuola. Inoltre, al termine della raccolta, gli Editori contribuiranno con un numero di libri pari alla donazione nazionale complessiva, donandoli alle biblioteche scolastiche e suddividendoli secondo disponibilità tra tutte le Scuole iscritte che ne faranno richiesta attraverso il portale.

LE LIBRERIE – L’IC3 Rodari Annecchino è convenzionata con le seguenti librerie, nelle quali svolgerà tre eventi aperti

al pubblico:

• LIBRERIE.COOP C/o Centro Commerciale Quarto Nuovo – Via Masullo, 76 – 80010 Quarto

Evento: 22 ottobre ore 16.00-18.00 READING E MUSICA a cura della sezione musicale del

plesso Annecchino e del dipartimento di Lettere

• LIBRERIA LANOVECENTO – via Carmine 2 c/d – 80078 Pozzuoli

Evento: 24 ottobre ore 16.00-18.00 LA FORESTA LIBRATA a cura del dipartimento di

Lettere e Arte

• LIBRERIA UBIK – via Benedetto Croce 28 Napoli

Evento: 27 ottobre ore 11.00 PAROLE IN LIBERTÀ a cura del dipartimento di Lettere