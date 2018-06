POZZUOLI – L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Pozzuoli, in collaborazione con le associazioni di volontariato Centro Sub Campi Flegrei, A.N.G.E. e Centro Sant’Erasmo, ha dato vita questa mattina a un intervento di bonifica dei fondali della Darsena. Dallo specchio d’acqua sono stati ripescati rifiuti di ogni genere: residui di nasse e di reti, bottiglie di plastica e di vetro, contenitori di olio per motore, pezzi di ferro e di polistirolo, pneumatici, gran parte dei quali catalogati come “rifiuti speciali”. Gli operai e i mezzi del Comune e della De Vizia hanno poi provveduto a rimuovere dalla banchina il materiale recuperato dai fondali.

