POZZUOLI – «Abbiamo mantenuto la promessa: i parchi di Monterusciello, all’interno di tutti i lotti, hanno un nuovo impianto di illuminazione del tutto smart, efficace ed efficiente. 850 punti luci installati. Un’operazione che non ricorda precedenti. Il nostro lavoro in città continua per garantire sicurezza e vivibilità». Lo dice il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, in riferimento ai lavori di adeguamento degli impianti di illuminazione realizzati all’interno dei parchi di edilizia residenziale pubblica, interventi disposti dall’amministrazione comunale un anno fa. Gli impianti delle aree pubbliche esterne agli edifici risultavano per buona parte in condizioni di sicurezza precarie e in diversi casi inattivi da anni. Sono 627 i pali installati fino ad oggi, 850 gli apparecchi di illuminazione montati. In fase di ultimazione alcune zone, come via Campigli. Diciotto i lotti interessati dall’intervento, oltre all’area dei 54 alloggi. Tutti gli impianti realizzati sono dotati del certificato di sicurezza ai sensi della legge 186 del 1968. «Il lavoro non terminerà qui e coinvolgerà presto altre aree della città», precisa il sindaco Figliolia.

