POZZUOLI – Freddo e pioggia per i primi giorni dell’anno. Come riporta il sito specializzato Meteo.it oggi 1 gennaio 2018 la giornata sarà caratterizzata da veloci piovaschi, temperatura minima di 10°C e massima di 15°C. Nel dettaglio: cielo molto nuvoloso o coperto al mattino, veloci piovaschi al pomeriggio, assenza di nubi alla sera. Domani martedì 2 gennaio -sempre secondo quanto riporta Meteo.it la giornata sarà all’insegna di piovaschi alternati e schiarite, temperatura minima di 7°C e massima di 14°C. Nel dettaglio: pioggia continua al mattino, cielo poco nuvoloso o velato al pomeriggio, bel tempo alla sera. Per mercoledì 3 gennaio -scrive Meteo.it- la giornata sarà caratterizzata da nuvolosità di passaggio, minima 4°C, massima 13°C. Miglioreranno le condizioni giovedì 4 gennaio: giornata caratterizzata da soleggiamento diffuso, min 9°C, max 16°C. Nel dettaglio: bel tempo al mattino e al pomeriggio, poche nubi alla sera.