POZZUOLI – Con la riapertura delle scuole, sono arrivati anche i diversi orari di apertura dei cancelli. In particolare, ad essere interessati da un’ordinanza sindacale soni i plessi situati nella parte alta della città. La diversificazione la si deve alle «difficoltà derivanti dall’intenso traffico veicolare che si verifica lungo la via Solfatara, via Vecchia San Gennaro, via Vecchia delle Vigne, Variante Solfatara».

PERICOLO LATENTE – Condizioni critiche di traffico che «determinano uno stato di pericolo latente per tutti i cittadini residenti nelle aree servite dalle strade anzidette, nonché uno stato di pericolo generalizzato per la Città di Pozzuoli dovuto alla grave compromissione delle strade con particolare riferimento alla via Solfatara, tratto della SS 7 Quater già detta via Domitiana, avente funzione di asse di penetrazione e strada intercomunale». Dunque, questi gli orari stabiliti: l’istituto Virgilio e la scuola De Santis alle 7 e 45; l’istituto Petronio, la scuola San Giuseppe e il circolo Marconi alle 8; la Giacinto Diano alle 8 e 30.