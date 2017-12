POZZUOLI – Fiamme e fuoco a Licola dove un incendio in questi minuti è divampato in via Delle Colmate. Stando alle prime notizie che arrivano dal posto le fiamme sono divampate in un maneggio dove stanno bruciando alcuni pontili. Sul posto sono appena giunti i vigili del fuoco e gli agenti del Commissariato di Polizia di Pozzuoli. Al momento non si conosce la natura del rogo. Residenti di via Trepiccioni e del Parco Azzurro raccontano di aver udito un’esplosione prima delle fiamme. Nella zona interessata dal rogo sorgono numerosi maneggi di cavalli e rimessaggi di barche. (seguiranno aggiornamenti)

LE FOTO