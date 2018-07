POZZUOLI – Inaugurata Dimora Marigold, la Residenza Sanitaria Assistenziale che questa mattina, per la prima volta, ha aperto le sue porte svelando ai tantissimi presenti i 4 livelli che compongono la struttura. Accompagnati nei diversi ambienti, i visitatori hanno potuto apprezzare gli spazi interni ed esterni della residenza, ma anche coglierne la cura per il particolare, il dettaglio, che rendono Dimora Marigold pronta ad accogliere con passione, dedizione e calore i futuri ospiti.

PARLA IL DIRETTORE – «Abbiamo creato una struttura all’avanguardia e con impianti tecnologicamente avanzati con lo scopo di garantire il massimo benessere, comfort e sicurezza ai nostri ospiti – commenta in fase di presentazione il Direttore della struttura Marco Aracri – Con sistemi di videosorveglianza non invasivi e software in grado di gestire le terapie e l’alimentazione, Dimora Marigold è stata ideata nel rispetto della tecnologia “Green” con impianti fotovoltaici altamente performanti. Con Dimora Marigold intendiamo rinnovare l’idea di struttura per anziani; – prosegue Marco Aracri – tutti gli ambienti sono stati studiati per far sentire a casa i nostri ospiti, con lo scopo di accompagnarne le loro attività quotidiane in ambienti accoglienti e curati». Tra i tanti presenti, che ringraziamo per averci onorato della loro partecipazione, le istituzioni ecclesiastiche, le istituzioni del Comune di Pozzuoli, i vertici dell’ASL Napoli 2, gli addetti ai lavori ed i giornalisti. Tutti gli interessati ai servizi della R.S.A Dimora Marigold potranno visitare la struttura durante l’Open Day in programma Sabato 21 Luglio dalle 09:00 alle 19:00