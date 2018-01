POZZUOLI – Stamattina gli abitanti del campo container di via Carlo Alberto Dalla Chiesa hanno incontrato sua Eccellenza Monsignor Gennaro Pascarella. «Farò tutto quello che posso per voi». Il vescovo di Pozzuoli ha ascoltato le ragioni degli abitanti, rimanendo molto colpito dalla tragedia che vivono da 30 anni queste persone. Sulla scorta delle parole di Papa Francesco ​”Nessuna famiglia senza casa. Nessun campesino senza terra! Nessun lavoratore senza diritti! Nessuna persona senza la dignità che dà il lavoro”, il Monsignore ha espresso la sua solidarietà e vicinanza alle famiglie, facendo appello alle Istituzioni locali e governative per una soluzione immediata, concreta e dignitosa per tutte le famiglie.