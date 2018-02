POZZUOLI – Altra strage di pneumatici nella notte. Ancora una volta nel mirino del “killer delle ruote” sono finite le automobili parcheggiate nel centro storico di Pozzuoli, tra via Ragnisco e via Pergolesi, nel tratto meglio conosciuto come “Via Nuova”. Ed è proprio qui, come sta accadendo sistematicamente da 5 notti, qualcuno tra sabato e domenica ha bucato le gomme alle vetture posteggiate in strada. Sempre lo stesso il modus operandi adottato dal killer: con un oggetto appuntito (forse un punteruolo) ha forato due ruote ad ogni automobile. Un incubo per residenti e automobilisti che sembra non terminare.