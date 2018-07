POZZUOLI – Il cratere degli Astroni ospita i ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni per trascorrere una settimana a contatto con la natura. Il camp avrà inizio il 2 luglio e terminerà il 6 luglio. I giovani partecipanti saranno impegnati dalle 8.00 alle 16.00. Al mattino i ragazzi prenderanno parte alla costruzione di cassette nido, mangiatoie, conosceranno gli animali ospitati dall’oasi e parteciperanno a corsi antincendio. Nel pomeriggio si dedicheranno ad attività STEM per apprendere un nuovo approccio alla tecnologia. Il primo giorno sarà incentrato sulla fisica, i ragazzi saranno coinvolti in esperimenti pratici e apprendimento con kit di tankering. Nel corso della seconda giornata ci saranno prove e lezioni di chimica, mentre il terzo sarà all’insegna del linguaggio della tecnologia e del pensiero computazionale. L’ultimo appuntamento prevede una lezione sull’elettronica e la robotica con misurazione dei terreni e dati statistici.