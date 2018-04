POZZUOLI – In occasione della giornata della Liberazione, domani 25 aprile, il Comitato ex Monachelle ha organizzato la pulizia della spiaggia del Lido Augusto. L’idea è quella di riappropriarsi del mare che è di tutti. Come già fatto alle Monachelle, il comitato invita i cittadini tutti, a partecipare all’iniziativa, che nessun lucchetto possa precludere la cittadinanza alla fruizione del mare e della battigia. Non poteva mancare l’invito al primo cittadino, Vincenzo Figliolia, invitato stamane tramite pec.

LA LETTERA – Gent.mo sindaco della città di Pozzuoli, la informiamo che l’evento del giorno 21 Aprile “Luigi De Magistris incontra la comunità Monachelle” è stato organizzato dal comitato ex Convitto Monachelle. Un evento pubblico, comunicato sui social e ripreso anche dalla stampa on line locale che certamente non sarà sfuggito a lei Primo cittadino. Spesso l’abbiamo invitata senza avere il piacere della sua partecipazione ed anzi da mesi chiediamo di attivare una fontana di acqua pubblica da bere a servizio dell’area demaniale e della spiaggia, che è ben altro dal servizio idrico all’utenza dell’immobile di proprietà del Comune di Napoli. L’evento è coinciso con le ordinarie attività che da un anno si svolgono con grande partecipazione dei cittadini di Pozzuoli e di Napoli presso lo spazio dell’ex Convitto abbandonato oggi liberato dall’incuria e restituito ai cittadini.

Siamo lieti del suo interessamento e speriamo di averla presto tra noi a godere della bellezza dei luoghi recuperati e liberati dai cittadini. L’evento ha visto l’esibizione extra scolastica dei giovani alunni della scuola Pergolesi e dell’istituto Pareto che già da tempo collaborano ad iniziative di riqualificazione dell’area “Monachelle” anche con un inziale coinvolgimento dell’assessore Gerundo, che purtroppo però, ad oggi, non ha dato ancora alcun risultato di impegno concreto da parte del Comune di Pozzuoli per la riqualificazione dell’area demaniale.

Ma noi siamo ottimisti di natura e non molliamo. La partecipazione spontanea degli alunni ed insegnanti della scuola Pergolesi è avvenuta in orario extra scolastico mossi dal sentimento di partecipazione attiva, da liberi cittadini sensibili alle sorti dei propri luoghi, alla cura della propria città. Si evidenzia inoltre la partecipazione all’evento di sabato anche di alcuni consiglieri della sua maggioranza (Tozzi ad esempio) e dell’opposizione consiliare. Visto il suo interesse a prendere parte ad azioni di cittadinanza attiva che il comitato ex Convitto Monachelle porta avanti, l’occasione ci è gradita per invitarLa all’evento organizzato per il 25 Aprile 2018 per la pulizia della spiaggia dell’ex Lido Augusto e del “Lido” Caruso per la riqualificazione della linea di costa e la liberazione di dette aree demaniali intercluse al pubblico utilizzo.

La attendiamo alle Monachelle alle ore 10.30. Certi di un suo favorevole accoglimento, la preghiamo di estendere l’invito all’intera assise che, se ricorda bene, si era resa disponibile durante il consiglio monotematico del 11 Dicembre 2017 a lavorare insieme ai cittadini sui temi relativi alla petizione popolare.