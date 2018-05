POZZUOLI – Dopo il successo della prima edizione del concorso il Cane più bello, il Supermercato di Kira ha già in cantiere una nuova manifestazione di solidarietà per gli amici a 4 zampe. Sono stati oltre 150 i partecipanti che hanno preso parte alla sfilata andata in scena presso centro cinofilo “Animal Park” che sorge sulle sponde del lago d’Averno. Durante la manifestazione il cagnolino Snoopy è stato premiato con una medaglia dall’Acsi per aver difeso il proprio padrone durante una rapina a Monterusciello. Per tutti i partecipanti Cronaca Flegrea pubblica le foto della sfilata che saranno scaricabili dal sito www.ilsupermercatodikira.it.

SODDISFAZIONE – «E’ stato un successo di partecipazione e di solidarietà visto che sono stati raccolti fondi per aiutare associazioni animaliste -spiega l’avvocato Nicola Bellanca- e un momento di incontro tra amanti degli animali. Su queste basi che stiamo già lavorando alla seconda edizione di questo format. Mi preme ringraziare i veterinari Eva Di Mare, Sara Cacciapuoti, Filomena Iaccarino; le guardie zoofile Ange; i volontari; l’ASL Napoli 2 che ha offerto in maniera gratuita gli impianti di microchip; le forze dell’ordine; il padrone di casa Nando Mauro; Martina Castaldo, specialista in interventi assistiti animali»