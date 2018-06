POZZUOLI – I vigili in aula per imparare l’inglese. E’ l’iniziativa realizzata da Gesfor per celebrare i suoi venti anni di attività. Alunni d’eccezione gli agenti della Polizia Municipale di Pozzuoli impegnati sul territorio. L’ obiettivo del corso, durato 30 ore, è stato quello di fornire nozioni utili alla gestione della comunicazione con i turisti stranieri. Attraverso il role playing è stato possibile affrontare le casistiche più comuni e dunque creare un clima formativo vivace e stimolante.

