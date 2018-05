POZZUOLI – Un concorso fotografico per sensibilizzare i giovani verso il territorio flegreo. E’ l’iniziativa messa in campo da Gesfor s.r.l. nell’ambito della II Settimana dell’orientamento al lavoro, organizzata con la collaborazione dell’ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) ed il patrocinio morale della Regione Campania e del Comune di Pozzuoli, ha indetto, con la collaborazione tecnica dell’Associazione Fotografica Snap, il concorso fotografico gratuito dal titolo: I Campi Flegrei ieri, oggi e domani: come erano, come sono, come li vorremmo”.

IL TEMA – L’iniziativa invita a raccontare, attraverso fotografie, i Campi Flegrei scoperti e riscoperti, rappresentando il territorio, le sue pluralità di vita, le sue peculiarità, i suoi ritmi e relazioni, che possono essere attraversate frettolosamente e distrattamente oppure ammirate, vissute, amate o cambiate. Il territorio, per quanto noto, offre a chi lo guarda e lo osserva l’occasione di essere riscoperto, guardando con occhi nuovi oltre i luoghi comuni, cercando altri punti di vista ed immaginando il suo evolversi positivamente per essere, ulteriormente valorizzato e riscoperto.

LE SEZIONI – Il concorso si articola nelle seguenti tre distinte sezioni: I Campi Flegrei ieri: da raccontare mediante foto in bianco e nero del periodo anteriore al 1980; I Campi Flegrei oggi: da raccontare mediante foto a colori del periodo attuale; I Campi Flegrei domani: da raccontare mediante foto sottoposte ad elaborazioni sia grafiche che fotografiche. Le immagini potranno essere realizzate con ogni tecnica ed elaborazione che l’artista ritiene opportuno sia con appositi software che intervenendo direttamente sull’immagine con tecniche tradizionali, quali pittura, disegno, etc.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE – La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi non professionisti di età compresa fra i 18 e i 35 anni. Ogni partecipante potrà consegnare a mano o inviare a mezzo mail un massimo di cinque fotografie per ogni sezione da inviare unitamente alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata. Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del concorso.

CARATTERISTICHE TECNICHE – Per essere ammessi al concorso i partecipanti dovranno:

1. Consegnare, presso la sede Gesfor di Vico Magazzini 8 – Pozzuoli (Na):

• N. 2 CD

• In ciascun CD occorre creare una cartella denominata con nome e cognome e codice fiscale del partecipante

• all’interno della cartella occorre creare una sottocartella per ciascuna sezione in cui si intende partecipare (Ieri, Oggi, Domani)

• all’interno della sottocartella relativa alla sezione occorre inserire 2 file per ogni immagine presentata (uno a massima risoluzione in formato PDF, lato lungo minimo cm. 30, risoluzione 300 dpi ed uno in formato JPG lato lungo cm. 30 e risoluzione 72 dpi) che riporta, titolo dell’immagine presentata e numero progressivo

• scheda di iscrizione, scaricabile dal sito www.gesforsrl.it, debitamente compilata e firmata a cui allegare documento di identità del partecipante.

MODALITA’ VIA MAIL – Oppure si può inoltrare all’indirizzo mail [email protected]:

• cartella compressa in formato .rar o .zip denominata con nome e cognome e codice fiscale del partecipante

• all’interno della cartella occorre creare una sottocartella per ciascuna sezione in cui si intende partecipare (Ieri, Oggi, Domani)

• all’interno della sottocartella relativa alla sezione occorre inserire 2 file per ogni immagine presentata (uno a massima risoluzione in formato PDF, lato lungo minimo cm. 30, risoluzione 300 dpi ed uno in formato JPG lato lungo cm. 30 e risoluzione 72 dpi) che riporta, titolo dell’immagine presentata e numero progressivo

• scansione leggibile della scheda di iscrizione, scaricabile dal sito www.gesforsrl.it, debitamente compilata e firmata e del documento di identità del partecipante. Sono ammesse fotografie con inquadrature sia verticali sia orizzontali. Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer, ovvero che non hanno una base fotografica (inedita) di partenza. Le fotografie dovranno essere inedite. Ogni immagine deve avere numero progressivo ed essere titolata. Le immagini non conformi alle specifiche non verranno prese in considerazione. Alla scheda di iscrizione dovrà essere allegata la fotocopia del documento di identità del dichiarante.

MODALITÀ E TERMINI – La consegna delle opere e della documentazione richiesta, unitamente alla scheda d’iscrizione potrà avvenire entro il 18 maggio 2018, a mano all’indirizzo Vico Magazzini 8 – Pozzuoli (Na) o via mail all’indirizzo [email protected] Gli uffici sono aperti dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al venerdì. I lavori pervenuti oltre tale termine saranno esclusi. Per informazioni è possibile contattare lo 0813031264.

PREMI – Per ciascuna sezione (Ieri, Oggi e Domani) sono previsti tre premi:

• 1° Classificato: assegno di Euro € 700,00

• 2° Classificato: assegno di Euro € 500,00

• 3° Classificato: assegno di Euro € 300,00. La premiazione dei vincitori avverrà nel corso della manifestazione conclusiva della “II settimana dell’orientamento al lavoro dei campi Flegrei” che si terrà presso la Sala conferenze dell’ I.P.S.E.O.A. “Lucio Petronio”, via Matilde Serao, 13 – Monterusciello, Pozzuoli (Na), in data 25/05/2018 alle ore 09:30

GIURIA – La giuria, composta da professionisti del settore esprimerà una valutazione secondo i seguenti criteri: aderenza al tema, qualità̀ espressiva, originalità̀, composizione e tecnica. Il giudizio è insindacabile.

PRIVACY, RESPONSABILITA’ – Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato al concorso, pertanto, si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D. Lg. 30 giugno 2003 n. 196, nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali, inedite e non in corso di pubblicazione, che non ledono diritti di terzi e che qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso o l’autorizzazione egli l’abbia ottenuto. Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso e non pubblicare le foto non conformi nella forma e nel soggetto a quanto indicato nel presente bando oppure alle regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela dei partecipanti e dei visitatori. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e lesive dei diritti umani e sociali.

DIRITTI D’AUTORE – I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne autorizza l’utilizzo per eventi o pubblicazioni connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali dell’Ufficio Comune Turismo comunque senza la finalità di lucro. Ogni autore è personalmente responsabile delle opere presentate, salvo espresso divieto scritto si autorizza l’organizzazione alla riproduzione su catalogo, pubblicazioni, cd e su internet senza finalità di lucro e con citazione del nome dell’autore. Ad ogni loro utilizzo le foto saranno accompagnate dal nome dell’autore e, ove possibile, da eventuali note esplicative indicate dallo stesso. Si informa che i dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità istituzionali, contabili o promozionali secondo quanto previsto dal D.Lg. 30 giugno 2003 n. 196. Il materiale consegnato non sarà restituito.