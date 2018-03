POZZUOLI – Nel principale dei Comuni flegrei il Movimento 5 Stelle fa incetta di voti, con percentuali molto simili a quelle di Quarto: 55,20 per cento alla Camera e 54,33 al Senato.

LA LEGA SFIORA IL 4 PER CENTO – Sostanzialmente regge il centrodestra che, come in tutti gli altri centri del comprensorio, è trainato da Forza Italia: quasi il 24 per cento, con i berlusconiani al 16,35 e la Lega che sfiora il 4 per cento. Il centrosinistra non va oltre il 14 per cento alla Camera e poco sotto il 15 al Senato, con un Partito Democratico fermo attorno al 12 per cento per entrambi i rami del parlamento.

BENE LEU, ESTREMA DESTRA NON SUPERA IL MEZZO PUNTO – Liberi e Uguali supera il dato nazionale, raggiungendo il 4,49 alla Camera ed il 5,26 al Senato. Potere al Popolo supera il 2 per cento con il voto alla Camera e poco meno al Senato. Casapound e Forza Nuova si fermano ben al di sotto del mezzo punto percentuale, ma ottenendo comunque oltre 450 preferenze complessivamente. Affluenza di poco sopra al 63 per cento.