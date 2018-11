POZZUOLI – Hashish e cocaina nell’armadio della camera da letto, arrestato un 41enne di Pozzuoli. E’ l’esito dell’operazione messa a segna dai carabinieri della locale Compagnia, che hanno stretto le manette ai polsi di Rosario Guarino. L’altra sera è stata predisposta un’attività di pedinamento ed osservazione del soggetto attenzionato che poco dopo ha portato i suoi frutti. I militari dell’Arma lo hanno bloccato e perquisito. Sottoposti a controllo pure il suo veicolo e l’abitazione.

IL SEQUESTRO – A casa, nell’armadio in camera da letto, sono stati rinvenuti e sequestrati 145 grammi di hashish, 3 di cocaina in dosi, un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionamento in dosi. Guarino è stato arrestato; nelle prossime ore sarà processato con rito direttissimo.

I CONTROLLI – L’attenzione di carabinieri e polizia è concentrata sul contrasto al dilagante spaccio di sostanze stupefacenti. Un’attività maggiormente redditizia per i vari cartelli al vertice della mala locale e che ha creato non pochi screzi tra le diverse cellule di pusher proprio per la gestione del business, soprattutto per quel che concerne l’approvvigionamento delle sostanze.