POZZUOLI – Dedalo è una struttura residenziale e semiresidenziale dell’Unità Operativa di Salute Mentale di Pozzuoli che accoglie persone con disabilità psichiatriche medio/gravi dell’Area Flegrea, in provincia di Napoli (Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, Marano). Dal 2005 a oggi, le attività di assistenza e di riabilitazione sono svolte dagli operatori della Società Serapide di Pozzuoli, in un lavoro sinergico con la U.O.S.M. e con la Direzione dell’ASL NA2 nord, lavoro che fino a oggi si è confermato come esempio di perfetta commistione tra Pubblico e Privato Sociale. Da qui la bellezza del fare comunità, in un rapporto alla pari, superando il confine tra operatore e utente, nelle pratiche creative ed espressive del quotidiano, accogliendo il bisogno di aiuto e sostegno, in un costante intarsio di reti e relazioni sul territorio. La Comunità Dedalo augura a tutti i cittadini dei Campi Flegrei… e non solo… buone feste e un felice anno nuovo.