POZZUOLI – Giovedì 19 luglio 2018, alle ore 9:30, nell’aula consiliare “Nino Gentile” di via Tito Livio al Rione Toiano, si riunirà il Consiglio comunale di Pozzuoli. All’ordine del giorno: Approvazione del Piano di aggiornamento seconda annualità del 3° Piano sociale regionale 2016/2018 e relativi allegati; Istituzione e approvazione del regolamento dell’Osservatorio per la prevenzione ed il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa e la promozione della cultura della legalità e partecipazione attiva dei cittadini; Mozione, ai sensi dell’art. 44 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, su blocco, chiusura sede e licenziamenti alla COMDATA – Sito di Pozzuoli; Approvazione e classificazione di nuove strade comunali: via Pietrarse e via Trepiccioni; Approvazione del Regolamento comunale “Modalità operative di ricevimento e registrazione delle Disposizioni Anticipate di Trattamento – DAT” (Legge 219/2017); e una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio.