POZZUOLI – Una giornata di volontariato per il bosco degli Astroni. L’iniziativa è prevista per sabato 3 Marzo alle 9.30. Dopo gli innumerevoli incendi che nel periodo estivo hanno devastato una parte dell’Oasi Naturale del Parco degli Astroni, la comunità è invitata a partecipare alle attività di riqualificazione dell’area. “Con le nostre forze abbiamo realizzato molti interventi, ma non basta!”: le azioni di riqualificazione sono state molte, sono stati ripristinati percorsi completamente chiusi dal legno bruciato e dagli alberi crollati, è stata recuperata una radura, ma ora tocca ai cittadini intervenire in prima persona. L’oasi intende creare una prateria sociale con graminacee, fiori di campo, erba medica e alberi del bosco, uno spazio per la natura e per le persone, realizzato con i semi portati dai cittadini. Sarà possibile seguire il percorso di crescita del prato tramite i social, dove i responsabili dell’Oasi pubblicheranno periodicamente delle foto. Un sabato mattina fuori dagli schemi, all’insegna della natura per grandi e piccini.