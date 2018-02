POZZUOLI – Stando alle previsioni meteo, a partire da questa notte arriverà sull’Italia una forte ondata di gelo di origine siberiana. Pertanto, l’amministrazione comunale di Pozzuoli ricorda ai cittadini di fare attenzione alla corretta conservazione dei contatori dell’acqua. In particolare, è necessario proteggere quelli maggiormente a rischio (collocati all’esterno degli edifici, in locali non isolati dal freddo o in abitazioni utilizzate raramente) rivestendoli con materiale isolante. Stessa attenzione dovrebbe essere riposta anche agli impianti aerei privati in modo da evitare che il congelamento dell’acqua in tali impianti generi aumenti di pressione con conseguente rottura dei contatori. Nei casi in cui non si riesca ad intervenire con queste misure precauzionali, solo in presenza di tali eccezionali condizioni meteo, è consigliabile mantenere un lieve deflusso dell’acqua soprattutto nelle ore notturne.