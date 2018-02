POZZUOLI – Le prossime saranno giornate di passione per gli automobilisti dei due principali Comuni flegrei. Ad essere chiusa al traffico sarà la galleria Monte Corvara, i giorni 14, 15, 19, 20 e 22 febbraio. Il divieto al transito sarà in vigore nelle ore notturne, dalle 22 alle 6 del giorno successivo. Ancora una volta, saranno i lavori all’impianto di illuminazione del tunnel a vedere impegnati gli operai, così come deciso dalla Città Metropolitana competente sui 1951 metri di strada coperta.

LUNGHE CODE – A Quarto, ed in particolare lungo via Campana, i disagi sono già iniziati da questa mattina. Per lavori riguardanti la ripavimentazione, è stato istituito un senso unico alternato lungo il tratto compreso tra l’intersezione con la variante ss 7 quater bis e via Caselanno.

48 ORE SALVO “IMPREVISTI” – Il primo “assaggio” lo si è avuto già nelle prime ore, con lunghissime file di auto incolonnate che dalla zona del “Bivio” arrivavano fino a corso Italia, via Masullo e vi Consolare Campana. I lavori dovrebbero durare almeno un paio di giorni, salvo rallentamenti dovuti alle condizioni meteorologiche.