POZZUOLI – Nuovo furto nel quartiere di Monterusciello. Questa notte nel mirino dei ladri è finita un’edicola in via Antono De Curtis, a pochi metri di distanza dalla “Farmacia Monterusciello” assaltata appena 7 giorni fa. I ladri hanno sfondato una vetrata e sono riusciti a portare via il registratore di cassa. Il raid è avvenuto poco dopo le quattro. Poco dopo i malviventi avrebbero tentato di sfondare anche un’altra attività commerciale ma sono stati messi in fuga dal sistema d’allarme e l’arrivo dei vigilantes. Sul posto sono giunti i carabinieri che indagano sull’accaduto.

ESCALATION – Sale così il bilancio dei raid che in dieci giorni hanno colpito ben cinque attività commerciali, tra Monterusciello e Quarto: si tratta di tre farmacie, il banco di Napoli e questa notte un’edicola. Non si esclude che ad agire siano stati ancora una volta i componenti della banda dell’Audi nera, immortalati in due colpi la settimana scorsa.