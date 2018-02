POZZUOLI – Furto con scasso a Monterusciello dove nella notte i ladri hanno svaligiato un negozio di “Elettronica e assistenza tecnica” che sorge in un condominio di via Allodi, nella zona meglio conosciuta come “delle cooperative”. Un colpo da svariate migliaia di euro con i malviventi che hanno portato via televisori e diversi dispositivi elettronici, dopo aver divelto la saracinesca con arnesi da scasso. Un “lavoro” effettuato nel cuore della notte (tra venerdì e sabato) ma di cui nessuno se ne sarebbe accorto, nonostante la presenza di abitazioni nell’edificio che ospita l’attività commerciale. Ad agire, con ogni probabilità, due o più persone con l’ausilio di un mezzo con il quale hanno portato via il bottino. In mattinata l’amara scoperta da parte dei titolari e la conta dei danni da parte dei titolari.