POZZUOLI – Furto con scasso nella notte a Monterusciello dove i ladri hanno assaltato la Farmacia “Elisa” e portato via il registratore di cassa. La dinamica è al vaglio degli agenti del Commissariato di Polizia di Pozzuoli, giunti in mattinata sul posto. La farmacia sorge al civico 31 di via Monterusciello, al piano terra di una palazzina che ospita anche una panetteria e alcune abitazioni. I ladri, approfittando di un cancello lasciato aperto, sono entrati nel locale commerciale dopo aver divelto la saracinesca e forzato la porte d’ingresso. Poi la fuga, probabilmente a bordo di un’auto. La scoperta è stata fatta alle prime luci dell’alba di oggi. Nonostante la presenza di un sistema di videosorveglianza le telecamere non avrebbero ripreso le sequenze del raid.