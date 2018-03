POZZUOLI – Furto con scasso ai danni del supermercato Decó in via Salvatore di Giacomo a Monterusciello. La scorsa notte quattro uomini incappucciati hanno divelto la serranda d’ingresso dell’attività commerciale e saccheggiato il locale. Lo scasso e il furto, durati in totale circa 5 minuti, sono stati ripresi interamente dalle telecamere a circuito chiuso di cui è dotato il supermercato, appena 2 mesi fa finito nel mirino anche dei rapinatori. Dopo aver preso i soldi dalle casse i ladri si sono dati alla fuga a bordo di un’auto di grossa cilindrata.

LE IMMAGINI – Erano le 3.15 quando le telecamere hanno ripreso i quattro che, con i volti travisati e torce in mano, hanno scassinato l’ingresso del supermercato che sorge lungo uno dei principali stradoni del quartiere. Una volta entrati nel locale hanno divelto e danneggiato le casse per prendere i soldi (circa mille euro). Poco dopo l’amara scoperta da parte dei titolari del Decò che oltre al furto hanno dovuto fare i conti con gli ingenti danni provocati alla loro attività. «Chiediamo maggiori controlli, maggiore sicurezza nella zona. A gennaio 2018 abbiamo subito anche una rapina. Dove sono le forze dell’ordine?» -è lo sfogo di Carlo, titolare del supermercato.