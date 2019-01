POZZUOLI – Spaventoso incidente all’alba ad Arco Felice dove un furgone e un’auto si sono scontrati frontalmente. Lo schianto (avvenuto intorno alle 5.30) è stato provocato da una manovra azzardata da parte del conducente dell’Iveco che, dopo aver fatto rifornimento presso il distributore di carburante in via Montenuovo Licola Patria, anziché procedere verso la piazza è tornato indietro imboccando controsenso la strada. I due veicoli non sono riusciti ad evitare l’impatto nel quale è rimasto ferito il conducente dell’auto: l’uomo è stato soccorso e trasportato presso l’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli per ferite che i medici hanno ritenuto guaribili in 15 giorni. Paura tra i residenti della zona svegliati dal violento impatto tra i due mezzi.

