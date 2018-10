POZZUOLI – La pioggia e le forti raffiche di vento che nelle ultime ore stanno colpendo la città di Pozzuoli e l’intera area flegrea stanno provocando disagi e diversi pericoli. In particolare a via Napoli e Monterusciello dove due alberi sono finiti rispettivamente in strada e nel cortile dell’istituto scolastico Annecchino-Rodari, fortunatamente senza conseguenze per automobilisti e studenti. A via Napoli parte di un piccolo arbusto è finito nella corsia di marcia che porta verso Bagnoli ostacolando il traffico veicolare; mentre nel quartiere parte di un arbusto è caduto nello spazio antistante la scuola. A Licola invece si segnalano detriti in strada, in particolare in via Cuma-Licola e via delle Colmate. Questi è un primo bilancio parziale dei danni provocati dal maltempo. Intanto viene tenuto sott’occhio il livello dell’Alveo dei Camaldoli nella Piana di Licola.