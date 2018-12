POZZUOLI – Una simulazione di evacuazione per fenomeni sismici andrà in scena mercoledì 12 dicembre nel quartiere di Monterusciello. La manifestazione è stata organizzata da Antonio Scarfato, preside dell’istituto Comprensivo Statale “De Amicis-Diaz”, insieme alla Protezione Civile della Regione Campania. L’esercitazione, dal titolo “Io non rischio”, è finalizzata a impartire le buone pratiche agli studenti delle scuole elementari e medie. L’appuntamento è alle ore 10 nel piazzale antistante la sede dell’istituto scolastico in via Gino Severini, a Monterusciello.