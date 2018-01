POZZUOLI – La Direzione della Filiale INPS Area Flegrea Pozzuoli ha messo in campo un’attività di sensibilizzazione per richiamare l’attenzione della cittadinanza su alcuni episodi verificatisi lo scorso anno che hanno interessato utenti della sede di Pozzuoli. Personaggi senza scrupoli -si legge in una nota- e di dubbia moralità si sono spacciati per dipendenti INPS (spesso utilizzando nomi di funzionari in servizio presso la sede) e, promettendo prestazioni in loro favore da parte dell’Istituto, hanno estorto denaro a pensionati e cittadini facendo leva sulla buona fede e difficoltà anche finanziarie di quest’ultimi. La Direzione -scrive l’INPS flegrea- intende ribadire nuovamente che i suddetti comportamenti integrano gli estremi di reati penali e che nessun funzionario INPS è autorizzato a recarsi presso il domicilio di persone in attesa di prestazioni erogate dall’ente di previdenza ovvero di titolari di pensione.

IL SERVIZIO – La sede INPS di Pozzuoli garantisce quotidianamente il servizio di ricezione degli utenti dalle 8.30 alle 12.30 (emissione ultimo ticket ore 12.00) nei locali di Via Campana offrendo agli stessi informazioni e consulenza in materia di pensioni, prestazioni a sostegno del reddito e prestazioni assistenziali. Si chiede, quindi, alla cittadinanza di prestare attenzione e di denunciare, anche alla sede, eventuali episodi di truffe di tal genere che dovessero verificarsi.