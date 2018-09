POZZUOLI – Una lite tra ex coniugi è sfociata in rissa ieri sera a via Napoli. Teatro delle violenze e stato Corso Umberto I, dove quattro persone se le sono date di santa ragione davanti ai numerosi clienti che affollavano i locali della zona per la partita di Champions League del Napoli. Coinvolti nella rissa una donna e tre uomini: per fermarli è stato necessario l’intervento dei carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Pozzuoli.

LE VIOLENZE – Ad innescare la rissa una lite tra ex marito e moglie, venuti alle mani in strada. In soccorso della donna a un certo punto è arrivato l’anziano padre che si è scagliato contro l’ex genero, titolare di un locale della zona, a cui ha dato manforte anche il socio. Ad avere la peggio sono stati padre e figlia. I quattro sono stati divisi a fatica dai passanti e dai militari giunti sul posto.