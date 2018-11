POZZUOLI – Accusato di evasione dai domiciliari e trasferito nella casa circondariale di Poggioreale. Gli agenti di polizia del commissariato di Pozzuoli hanno dato esecuzione ad un provvedimento restrittivo nei confronti di Maurizio De Luca, 56enne napoletano. L’uomo è stato rintracciato presso la sua abitazione a Pozzuoli in via Pietrarse, dove si trovava ristretto in regime di detenzione domiciliare con fine pena nel marzo del 2020 per i reati di bancarotta fraudolenta, truffa, appropriazione indebita, violenza e minaccia. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori i reati sarebbero stati commessi nel 2010 e nel 2016.

IL PROVVEDIMENTO – De Luca, in seguito alle numerose segnalazioni fatte dai poliziotti per evasione dagli arresti domiciliari, ha avuto la revoca della detenzione domiciliare ed è stato condotto presso il carcere di Poggioreale come disposto dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli.