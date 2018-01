POZZUOLI – Dopo numerosi rinvii si è tenuta nella notte, a Roma, la direzione del Partito Democratico che ha dato il via libera alla lista dei candidati per le prossime elezioni politiche del 4 Marzo. Ore difficili nelle quali si è consumato lo strappo con le minoranze capeggiate dal Ministro Andrea Orlando e del governatore della Puglia Michele Emiliano, che hanno lasciato la riunione anzitempo senza votare la proposta fatta dal Segretario Matteo Renzi. Tra i democratici flegrei c’era molta attesa per la scelta del nome che avrebbe dovuto guidare il collegio uninominale di Pozzuoli per la corsa alla Camera dei Deputati. I nomi in campo erano tre: il gallerista Alfonso Artiaco, l’imprenditore Roberto Laringe e la professoressa Maria Carmine Tumiatti. I primi due, secondo rumors che circolavano in città, erano i più accreditati ad “accaparrarsi” la candidatura. Tutto sembra sia stato deciso nelle ultime 48 ore, alla fine la scelta è caduta su Maria Carmine Tumiatti forse a causa dei veti incrociati posti sugli altri due nomi da parte delle diverse correnti interne ai dem flegrei/napoletani, ma c’è anche l’ipotesi della necessità di un nome di una donna per rispettare il vincolo dell’alternanza di genere negli uninominali. CAMERA E SENATO – Sempre alla Camera, ma nel listino bloccato del collegio plurinominale che comprende le città di Pozzuoli, Giugliano, Acerra e Casoria, è candidato come capolista per il PD il sottosegretario Gennaro Migliore, seguito da Assunta Tartaglione e Pasquale Sollo. Al Senato invece, nel collegio uninominale che comprende Pozzuoli e Giugliano è candidata la parlamentare uscente Giovanna Palma. Nel listino bloccato del collegio plurinominale Campania 2 – Casoria/Napoli, che comprende anche Pozzuoli, al primo posto c’è il Segretario del Partito Democratico Matteo Renzi seguito da Valeria Valente, Massimiliano Manfredi e Giovanna Palma. E’ bene sottolineare che si tratta di liste non ufficiali suscettibili di variazioni. L’ufficialità delle candidature si avrà solo Lunedì prossimo.

Collegi uninominali Camera

Giugliano – Giuseppe Pellegrino

Nola – Andrea Manzi

Acerra – Antonio Falcone

Casoria – Nicola Marrazzo

Napoli San Carlo all’Arena – Paolo Siani

Napoli Ponticelli – Giovanni Palladino

Napoli San Lorenzo – Leonardo Impegno

Napoli Fuorigrotta – Marco Rossi Doria

Pozzuoli – Mariacarmela Tummiati

Portici – Francesco Borrelli

Torre del Greco – Teresa Armato

Castellammare di Stabia – Ivana Somma

Benevento – Carmine Valentino

Ariano Irpino – Rosetta D’Amelio

Caserta – Angela Letizia

Santa Maria Capua Vetere – Gennaro Rivero

Aversa – Marianna Della Previtolo

Avellino – Giuseppe De Mita

Scafati – Mario Maccauro

Salerno – Piero De Luca

Battipaglia – Mimmo Volpe

Agropoli – Franco Alfieri

Collegi uninominali Senato

Benevento – Giulia Abate

Caserta – Nicola Caputo

Avellino – Giuseppe De Mita

Giugliano – Giovanna Palma

Portici – Libero D’Angelo

Casoria – Francesco Russo

Napoli San Carlo – Gioacchino Alfano

Napoli Fuorigrotta – Antonio Marciano

Torre del Greco – Francesco Manniello

Salerno – Tino Iannuzzi

Battipaglia – Filomena Gallo

Collegi pulirinominali Camera

Campania 1 Napoli

Paolo Siani

Stefania Covello

Giovanni Palladino

Monica Criscuolo

Campania 1 Giugliano/Acerra/Casoria/Pozzuoli

Gennaro Migliore

Assunta Tartaglione

Pasquale Sollo

Campania 1 Portici/Torre del Greco/Castellammare

Raffaele Topo

Assunta Tartaglione

Elia Gorla

Campania 2 Benevento/Avellino

Umberto Del Basso de Caro

Assunta Tartaglione

Francesco Critelli

Valentina Paris

Campania 2 Caserta/Aversa

Piero De Luca

Camilla Sgambati

Achille Gennari

Campania 2 Salerno/Scafati/Battipaglia

Marco Minniti

Eva Rosta

Mario Giro

Giusy Fiore

Collegi plurinominali Senato

Campania 1 Caserta/Benevento/Avellino

Stefano Graziano

Laura Cantini

Luigi Famiglietti

Campania 2 Casoria/Napoli

Matteo Renzi

Valeria Valente

Massimiliano Manfredi

Giovanna Palma

Campania 3 Salerno/Portici/Torre del Greco

Gianni Pittella

Angelica Saggese

Enzo Amendola