POZZUOLI – E’ iniziato il toto-candidature per le prossime elezioni politiche. A Pozzuoli il nome più in voga nelle ultime ore è quello di Alfonso Artiaco, ex assessore alla Cultura (per un anno e mezzo) nella precedente Giunta del sindaco Vincenzo Figliolia. Artiaco è dato come candidato del Partito Democratico di Pozzuoli che ha avanzato a Roma la richiesta di poter esprimere un proprio candidato nel collegio uninominale flegreo alla Camera dei Deputati. Noto gallerista di fama mondiale Alfonso Artiaco nel 2010 si presentò come antagonista di Vincenzo Figliolia per la carica di primo cittadino, per poi ritirare la candidatura dopo pochi giorni.