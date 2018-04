POZZUOLI – E’ stato eletto il nuovo Direttivo Forense puteolano. Alle votazioni, che si sono tenute sabato 14 aprile, hanno partecipato 110 avvocati iscritti al sindacato con sede a Pozzuoli. Dopo due anni cambiano quindi i vertici del direttivo: le urne hanno portato alla elezione, tra gli uomini, degli avvocati Alfonso Scilla, Gennaro De Luca, Mimmo Guida e Nicola Bellanca; mentre tra le donne sono state votate Mariella Cristallino, Laura Fortuna e Valeria Veltri. «Un accorato ringraziamento da parte di tutti i nuovi eletti va al precedente direttivo che ha lavorato passione ed energia per ricompattare l’avvocatura flegrea. E su questa strada continuerà il nuovo direttivo ponendosi a disposizione di iscritti e non proseguendo la battaglia per riportare un presidio di legalità sul territorio puteolano» ha dichiarato a margine dello scrutinio l’avvocato Nicola Bellanca.