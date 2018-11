POZZUOLI – Due lievi scosse sono state registrate questa sera a Pozzuoli. I fenomeni sismici, di intensità pari a 1.2 e 1.0, sono stati avvertiti in sequenza a partire dalle ore 21.20. Scosse di bassa intensità ma che sono state avvertite quasi in tutta la parte alta della città allarmando i residenti. “Si tratta di eventi normali per i Campi Flegrei” fanno sapere dall’Osservatorio Vssuviano che in questi minuti stanno procedendo alla localizzazione dei fenomeni. (seguiranno aggiornamenti)