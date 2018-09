POZZUOLI – Due persone sono state arrestate a Licola Mare durante un blitz dei carabinieri del Nucleo Operativo e della stazione di Licola. Nei guai sono finiti marito e moglie, trovati in possesso di una pistola e di un quantitativo di droga. L’operazione è stata condotta nella mattinata di ieri in una traversa di via Del Mare, all’estrema periferia di Pozzuoli. Droga e pistola sono state sequestrate, mentre la coppia di coniugi è stata arrestata: l’uomo è finito nel carcere di Poggioreale, la donna ai domiciliari. La zona dove è stato condotto blitz ospita una delle piazze di spaccio del quartiere già in passato teatro di numerosi arresti.