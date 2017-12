POZZUOLI – Dramma a Licola Mare dove questa mattina è stata trovata morta Iolanda Iannaco, la 75enne scomparsa il 7 dicembre scorso dalla periferia di Pozzuoli. Il corpo senza vita della donna è stato trovato da un passante nei pressi della Foresta di Cuma, in una zona attraversata dai binari della Circumflegrea. L’uomo ha immediatamente allertato i carabinieri della stazione di Licola che sono giunti sul posto. Al momento non si conoscono le cause che hanno provocato il decesso. Sul cadavere di Iolanda sarà disposta l’autopsia e il trasferimento nel pomeriggio presso il centro di medicina legale del Secondo Policlinico di Napoli.

CORDOGLIO – Grande cordoglio nel quartiere appena è stata appresa la notizia della morte della donna. Iolanda, affetta da Alzheimer, viveva da sola e in condizioni precaria in una casa popolare a Licola Mare. Dal giorno della sua scomparsa si erano susseguiti numerosi appelli e condotte ricerche da parte di familiari, vicini e conoscenti. Fino al tragico epilogo di questa mattina, che ha gettato nel dramma un’intera comunità.