POZZUOLI – Questa mattina è stato finalmente attivato l’impianto fotovoltaico della scuola Domenico Fatale di Pozzuoli, che per alcuni problemi tecnici non era ancora entrato in funzione. L’impianto, realizzato in occasione dei lavori di ritrutturazione nel 2015, potrà ora alimentare tutte le aule dell’istituto a partire dal prossimo anno scolastico, determinando un considerevole risparmio economico per il Comune di Pozzuoli. All’attivazione dell’impianto era presente l’assessore alla Pubblica Istruzione Anna Attore .