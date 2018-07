POZZUOLI – Dopo il mancato raggiungimento del numero legale e le polemiche che ne sono seguite, domani a Pozzuoli si riunisce nuovamente il Consiglio comunale. Alle ore 14:00, nell’aula consiliare “Nino Gentile” di via Tito Livio al Rione Toiano, in seduta straordinaria e urgente, ci saranno all’ordine del giorno: Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – Ratifica della delibera di Giunta Comunale n. 57 del 14/05/2018; Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2018/2020 – Ratifica della delibera di Giunta Comunale n.70 del 05/06/2018; e due interrogazioni consiliari aventi per oggetto: manifestazione di interesse per l’affidamento di incarichi professionali nell’ambito del Progetto europeo M.A.C. Monterusciello Agro City; affidamento del “Percorso archeologico sotterraneo Rione Terra”.