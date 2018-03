POZZUOLI – Per 5 giorni, dal 27 al 31 Marzo, Pozzuoli sarà palcoscenico della pallanuoto giovanile mondiale ospitando il prestigioso torneo “5 Nazioni”. In scena presso l’impianto polifunzionale di Monterusciello gestito dallo Sporting Club Flegreo i paesi che da anni dominano le scene internazionali: Italia, Ungheria, Croazia, Montenegro e Serbia, cinque tra le nazioni più forti al mondo, i cui atleti saranno in pochi anni protagonisti indiscussi nei propri campionati e nelle nazionali maggiori.

DIECI PARTITE – L’evento, indetto dalla Federazione Italiana Nuoto e organizzato dallo Sporting Club Flegreo con il contributo dall’agenzia di comunicazione Eventualmente, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Pozzuoli. La manifestazione si sviluppa nell’arco di quasi una settimana, con sessioni di allenamento, riunioni tecniche, conferenza stampa e ben 3 giorni di gare in cui saranno disputate 10 partite. Una grande occasione per promuovere questa bellissima disciplina, soprattutto tra i più giovani del territorio, che saranno invitati con le scuole a partecipare agli eventi in programma. Per cinque giorni, inoltre, giovani atleti, tecnici, accompagnatori, dirigenti ed arbitri internazionali avranno la possibilità di scoprire lo straordinario patrimonio artistico, archeologico e naturalistico dei Campi Flegrei e di visitarne le sue bellezze.