POZZUOLI – Distese di rifiuti sulla spiaggia di via Napoli a Pozzuoli. Il maltempo ha lasciato immondizia varia sull’arenile tanto da spingere i residenti a segnalare l’emergenza agli enti preposti. Ma non solo. Le famiglie della zona hanno deciso, infatti, di fare quadrato e di organizzare per i prossimi giorni un’iniziativa volta alla pulizia della spiaggia, coinvolgendo anche le associazioni ambientaliste operative sul territorio dei Campi Flegrei. Un’impresa non facile ma che non spaventa i cittadini. I volontari scenderanno in azione, ‘armati’ di scope, guanti e rastrelli.

I DATI – Secondo quanto emerge da uno studio di Legambiente Beach Litter molte spiagge in Italia sono ricoperte da plastica. Di questo materiale è fatto l’80% dei 620 rifiuti che si trovano ogni cento metri di costa italiana. Ben 78 i lidi presi a campione e ubicati soprattutto al Sud e nelle isole. Ventidue le spiagge sotto la lente in Campania.