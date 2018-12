POZZUOLI – Sono iniziate le installazioni in città dei cestini per le deiezioni canine, un segno di civiltà e attenzione all’ambiente da parte dell’amministrazione comunale. I cittadini potranno usufruirne in vari punti del territorio comunale: lungomare Pertini e villetta di San Vincenzo, oasi di Montenuovo, Villa Avellino, piazza della Repubblica, Parco Bognar, area sgambamento cani di Monterusciello, lago d’Averno.