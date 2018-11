POZZUOLI – Lunedì 26 novembre 2018, alle ore 13:00, nell’aula consiliare “Nino Gentile” di via Tito Livio al Rione Toiano, si riunirà il Consiglio comunale di Pozzuoli. All’ordine del giorno: una serie di riconoscimenti di debiti fuori bilancio; schema di convenzione per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01/07/2019–30/06/2022; variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020; estinzione anticipata di prestiti; regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche Piano Dehors: sistemazione delle aree a servizio dei Pubblici esercizi, modifiche ed integrazioni del testo coordinato delle “norme tecniche generali” e “norme tecniche di dettaglio” ambito piazza della Repubblica e vicoletti, modifiche ed integrazioni dell’allegato alla deliberazione; approvazione dello schema di permuta tra la Parrocchia San Luca e Santi Eutichete ed Acuzio ed il Comune di Pozzuoli per la cessione di suolo di proprietà della Parrocchia in favore del Comune di Pozzuoli in località Piazza Aldo Moro/via Miliscola; indirizzi per l’attività di acquacoltura e maricoltura in specchi acquei prospicienti il litorale del Comune di Pozzuoli.

INTERROGAZIONI E MOZIONI – Tre interrogazioni scritte ai sensi dell’art. 36 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale aventi ad oggetto: 1) diritto di proprietà Palazzo Toledo, 2) stato di avanzamento del Piano di protezione Civile Comunale e Piano Urbanistico Comunale (PUC), 3) bonifica dell’area di sgambatura per cani di via Umberto Saba a Monterusciello; due mozioni ai sensi dell’art. 44 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale con le seguenti proposte d’iniziativa: nuova scuola a Licola Mare, adotta una rastrelliera porta biciclette; ordine del giorno presentato dal Gruppo P.D. ai sensi dell’art. 45 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale.