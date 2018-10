POZZUOLI – Campi Flegrei nella morsa del maltempo. Il vento forte ha provocato danni anche al plesso “Marconi” di viale Capomazza. In particolare è stata scoperchiata la guaina in diverse parti del tetto dell’edificio che ospita il plesso del “Primo Circolo didattico. Grosse parti di guaina sono volate giù, mentre altre rimaste in bilico sulle facciate della scuola. Fortunatamente anche in questo caso non si segnalano danni a cose e persone. Sempre in viale Capomazza e in via Rosini il forte e la pioggia hanno provocato allagamenti e la caduta di parti di lampioni.