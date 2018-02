POZZUOLI – Una panchina realizzata dal maestro d’ascia Salvatore e donata ai fedeli di una chiesa di Monterusciello. E’ il gesto realizzato dal “Comitato ex convitto Monachelle” che ha accolto la richiesta dalla chiesa S. Maria degli Angeli di Monteruscello. “Occorreva una panchina dinanzi alla statua di Padre Pio per far sedere gli anziani che si accingono a pregare e stamattina l’abbiamo donata. E’ un’opera del nostro maestro d’ascia Salvatore. Siamo onorati di contribuire a rendere la vita migliore dove ce n’è bisogno. Siamo ostinati a far passare l’idea che bene comune è tutta la città in cui viviamo.”